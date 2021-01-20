شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدي يفوز على دجلة 3-1 ويدخل المربع الذهبي .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق المصري البورسعيدي في الفوز على دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف ، في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز، تقدم إسحاقو يعقوبو للفريق الدجلاوي في الدقيقة 4 ، بينما تمكن اوستين اموتو مهاجم المصري ، في احراز هدف التعادل في الدقيقة 23 ، ليتقدم أحمد رفعت للفريق البورسعيدي في الدقيقة 65 ، ويعزز التقدم فرانسيس كازادي كاسينجو لاعب المصري بعد احراز الهدف الثالث في الدقيقة 94 .

وبهذه النتيجة ، يدخل المصري البورسعيدي المربع الذهبي برصيد 13 نقطة وبفارق الأهداف عن المقاصة صاحب المركز الخامس ، بينما استمر فريق وادي دجلة في المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط.

جاء تشكيل المصري على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: عمرو موسي و أحمد شوشة و أحمد شديد قناوي وكريم العراقي.

خط الوسط: فريد شوقي وسعيدو سينبوري و محمد عنتر و عمر كمال عبد الواحد و أحمد رفعت.

خط الهجوم: اوستين اموتو.

وضمت قائمة البدلاء كلا من: احمد دعدور وحجاج عويس ومحمد الصالح و مصطفي سلطان وايزي ايمكا ومحمد جريندو وحسن علي و كازادي كاسونجو واحمد جمعه.

وجاء تشكيل دجلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف.

خط الدفاع: خالد رضا ومحمود مرعي، وأحمد مجدي وأحمد سعيد.

خط الوسط: إسحاقو يعقوبو وعمرو صالح، وكالديرون، وجورجينو، والكسندر.

خط الهجوم: كريم الدبيس.

ويجلس على مقاعد البدلاء: مسعد عوض ومحمد جمال، وصلاح أمين ومحمد عبدالعاطي وحسام عرفات، وإبراهيم ريعو وإبراهيم عايش، ورودني انطوي وصالح نصر.

وقاد المباراة تحكيميا طاقم مكون من محمد الصباحي ويساعده مصطفي عطية وخالد السيد ومعهم محمد بشير حكما رابعا ومحمود بسيوني حكم فيديو ومبروك نبيل مساعد حكم فيديو.