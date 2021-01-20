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بره الملعب .. نبيل محمود: أعشق الأكل البدوى وأغانى منير ورونالدو نجمى المفضل

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القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب نبيل محمود نجم الزمالك الأسبق .

 

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟

الجلوس في المنزل

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هل تحب دخول المطبخ ؟

أحيانا

 

ما الأكلة التى تفضلها ؟

الاكل البدوى

 

من نجمك المفضل من الممثلين ؟

أحمد زكى

 

من مطربك المفضل ؟

محمد منير

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بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال

 

ما أكثر دولة تفضل زيارتها عن غيرها؟

الإمارات

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من لاعبك المفضل فى كرة القدم والنادى الذى تشجعه عالميا؟

رونالدو –

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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