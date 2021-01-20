شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيداً لليوم السابع..الاسماعيلى يعلن تعيين خالد القماش مديراً فنياً مؤقتاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم أبو طالب العيسوى بإعتذار للمهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة عن عدم قدرته على استكمال مهمته مع الفريق فى الفترة القادمة.

وعلى الفور وجه المهندس إبراهيم عثمان الشكر لأبو طالب وأكد له ان باب النادى مفتوح له دائما خاصة وانه من ابناء النادى المخلصين الذين يلبون النداء وقت ما يتم الاحتياج اليه وتمنى له التوفيق فى الفترة القادمة .

فى تصريح خاص للموقع الرسمى للاسماعيلى أكد العيسوي على دعمه للجهاز الفني الحالى بقيادة خالد القماش خلال مباراة غزل المحلة ، كما توجه بالشكر لجماهير النادى الاسماعيلي فى كل مكان على دعمها له الفترة الماضية.

وكان ”الخليج 365” قد أشار إلى استقرار مجلس ادارة النادى الاسماعيلى على تعيين خالد القماش مدير قطاع الناشئين بالقلعة الصفراء مديراً فنياً للدراويش بعد اعتذار ابو طالب العيسوى عن الاستمرار فى منصبه ، كما أصدر مجلس إدارة نادي المقاصة بيانا رسميا أكد فيه رفضه للتفريط في خدمات الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بالنادي ليدرب الاسماعيلى، مؤكداً أنه لا يوجد اي نيه لانتقاله لأي ناد آخر، وأكد مسئولو المقاصة على احترامهم الكامل للنادي الإسماعيلي باعتباره أحد القلاع الرياضية في مصر وفي ظل العلاقات الطبية التي تربط الناديين.

ويخضع اليوم الاربعاء فريق الإسماعيلى لمسحة كورونا استعداداً لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الثانية والنصف ظهر السبت المقبل على ستاد غزل المحلة بالجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام وذلك تنفيذاً لقرار اتحاد الكرة بإجراء المسحة قبل 72 ساعة من المباراة وليس 48 ساعة

وتلقى الإسماعيلى خسارة أمام المقاولون العرب بهدف دون رد فى اللقاء الذي جمعهما بإستاد الإسماعيلية والمؤجل من الأسبوع السادس بمسابقة الدوري الممتاز، هدف المباراة الوحيد سجله محمد حمدي زكى في منتصف الشوط الأول، وسجل بابل هدفا للإسماعيلى إلا أنه تم إلغائه بداعى التسلل بعد العودة لتقنية الفار.

ويحتل الدراويش المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى ثلاثة وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه تسعة أهداف.