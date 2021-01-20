شكرا لقرائتكم خبر عن أحدثهم وليد سليمان.. 5 أهلاوية خطفتهم "سنارة" الإصابة من مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لعبت الإصابة دور البطولة في حرمان فريق الأهلى من أشهر نجومه قبل المشاركة في كأس العالم للأندية على مدار تاريخ مشاركات المارد الأحمر في المونديال ، وتعد مشاركة الأهلى في كأس العالم للأندية بقطر المزمع إقامتها في قطر هي الظهور الخامس بعد نسخ 2005، و2006، و2008، و2012، و2013.

أسفرت قرعة مونديال الأندية التي أجريت في العاصمة السويسرية زيوريخ، عن وقوع الأهلي في مواجهة قوية مع الدحيل القطري في الدور ربع النهائي من المسابقة، على أن يلتقى الفائز من مواجهة الفريقين مع بايرن ميونيخ بطل وروبا في الدور نصف النهائي من المسابقة.

وجاء غياب وليد سليمان صانع العاب الاهلى عن المونديال بسبب الإصابة، ليعيد ذكريات اللاعبين الذين حرمتهم الإصابات من الظهور في كأس العالم مع المارد الأحمر ونرصدهم في السطور التالية..

*وليد سليمان

منذ ساعات قليلة أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إصابة وليد سليمان، لاعب وسط الفريق، بتمزق في العضلة الخلفية وفقا لنتائج الأشعة التي أجراها اللاعب. وكشف عبدالحفيظ أن مدة غياب وليد سليمان لن تقل عن 4 أسابيع مقبلة، ومن ثم تأكد غيابه عن المشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية المقرر لها فى قطر خلال الفترة من 4 حتى 11 فبراير المقبل.

ولا يضم الأهلي بين صفوفه سوى 3 لاعبين شاركوا من قبل في كأس العالم للأندية، وهم وليد سليمان، وسعد سمير، ورامي ربيعه.

وشارك الثلاثي في بطولتي كأس العالم للأندية 2012 في اليابان والتي حقق خلالها الأهلي المركز الرابع، و2013 في المغرب والتي نال فيها الأهلي المركز السادس.

وبخسارة وليد سليمان، يفقد الأهلي العنصر الأساسي ضمن صفوفه الذي يملك خبرة بالبطولة العالمية.

ولا يحظى الثنائي رامي ربيعه، وسعد سمير بمشاركة أساسية تحت قيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي.

*محمد بركات

في موسم 2006 وإبان مشاركة الاهلى في كأس العالم للأندية تعرض محمد بركات نجم الفريق وقتها للإصابة بكسر في الركبة ليغيب الزئبقى عن تتويج المارد الأحمر بالميدالية البرونزية للبطولة.

*جيلبرتو

وفى نفس النسخة التي غاب فيها بركات بسبب الإصابة ، تعرض الانجولى جيلبرتو الظهير الايسر للأهلى للإصابة في وتر أكيليس ليغيب عن مرافقة المارد الأحمر في مونديال 2006 .

*حسام غالى

وفى مشاركة الاهلى بمونديال 2012 لم يستطع الكابيتانو حسام غالى لاعب خط وسط المارد الأحمر استكمال البطولة العالمية عقب تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبى في مباراة هيروشيما الياباني .

*سيد معوض

وفى نسخة 2013 تعرض سيد معوض الظهير الايسر للأهلى آنذاك للإصابة بمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة المغرب الفاسى ليحتاج للعلاج لمدة أربعة أسابيع ويغيب عن المشاركة مع المارد الأحمر في كأس العالم للأندية.