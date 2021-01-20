شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب أبو طالب العيسوى مع الإسماعيلى فى ثلاث ولايات بعد الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على الولاية الثالثة لـ"أبو طالب العيسوى" مديراً فنياً للإسماعيلى بعد اعتذاره عن الاستمرار فى منصبه والاستقرار على تعيين خالد القماش مديراً فنياً للفريق ،وشهدت الولاية الثالثة للعيسوى تلقى ثلاثة هزائم بواقع مباراتين فى الدوري المحلى أمام المقاصة ثم المقاولون العرب بجانب الخروج من البطولة العربية من الدور قبل النهائى بعد الخسارة من الرجاء المغربى بثلاثية دون رد بمراكش.

وإجمالا تولى العيسوى تدريب الإسماعيلى فى 17 مباراة خلال 3 فترات مختلفة، فاز 7 تعادل 6 خسر 4 له 18 هدفًا عليه 16 هدفًا كلين شيت 8 مباريات، وذلك على النحو التالى ...

موسم 2016 / 2017 " الدورى العام " ..

- 23 أبريل 2017 تعادل مع إنبى صفر / صفر بالقاهرة

- 28 أبريل 2017 فاز على المصرى 2 / 1 ملعب الإسماعيلى بالمكس " محمود متولى من ضربة جزاء ومحمد هاشم / محمود متولى فى مرماه "

- 3 مايو 2017 تعادل مع الزمالك صفر / صفر بالقاهرة

- 7 مايو 2017 فاز على طنطا 1 / صفر بطنطا " محمود متولى من ضربة جزاء "

- 19 مايو 2017 تعادل مع المقاولون العرب 1 / 1 بالإسماعيلية " كريم بامبو "

- 27 مايو 2017 تعادل مع وادى دجلة صفر / صفر بالقاهرة

- 15 يونيه 2017 فاز على الداخلية 3 / صفر بالإسماعيلية " كريم بامبو ووجيه عبد الحكيم ودييجو كالديرون "

- 22 يونيه 2017 فاز على أسوان 3 / 2 بأسوان " دييجو كالديرون وإبراهيم حسن وحسنى عبد ربه من ضربة جزاء "

- 2 يوليو 2017 فاز على بتروجيت 2 / صفر بالإسماعيلية " كريم بامبو 2 "

- 10 يوليو 2017 فاز على الاتحاد 1 / صفر بالإسكندرية " محمود متولى من ضربة جزاء "

موسم 2017 / 2018 " الدورى العام " ..

- 9 يناير 2018 فاز على النصر القاهرى 3 / 2 بالقاهرة " محمد أبو المجد بوشا ودييجو كالديرون وحسنى عبد ربه من ضربة جزاء / محمد سعيد من ناشئين الدراويش ومحمد هاشم فى مرماه "

- 13 يناير 2018 تعادل مع الاتحاد صفر / صفر بالإسماعيلية

- 17 يناير 2018 خسر من المقاولون العرب صفر / 2 بالجبل الأخضر

- 22 يناير 2018 تعادل مع بيراميدز 1 / 1 بالإسماعيلية ( حسنى عبد ربه من ضربة جزاء )

موسم 2019 / 2020 " البطولة العربية "

- 11 يناير 2021 خسر من الرجاء البيضاوى صفر / 3 بالمغرب





موسم 2020 / 2021 " الدورى العام " موسم 2020 / 2021 " الدورى العام "

- 3 يناير 2021 خسر من مصر المقاصة 1 / 3 بالجبل الأخضر

-18 يناير 2021 خسر من المقاولون العرب 1/0 بالاسماعيلية