شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يدرس طلب حكام أجانب لمواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه ادارة نادي بيراميدز لتقديم طلب للجنة الحكام باتحاد الكرة المصرى للاستعانة بحكام أجانب لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم الثلاثاء 26 يناير الجارى.

وكشف مصدر مسئول ببيراميدز إن الإدارة ترغب في الاستعانة بحكام اجانب من أجل ادارة لقاء الأهلي، خوفًا من وقوع الحكام المصريين تحت الضغوط الحمراء خاصة بعد ايقاف محمد الشناوى حارس المرمى 4 مباريات بعد واقعة امساك يد الحكم خلال مواجهة البنك الأهلي وهو ما اغضب الجماهير الحمراء.

وتعتبر مباراة المقاولون والأهلى والمقرر إقامتها الخميس المقبل أول مباراة يغيب فيها محمد الشناوى عن حراسة مرمى النادى الأهلى طبقاً لقرار الجبلاية، أما الأزمة الحقيقية التى ستشكل الصداع الأكبر للنادى الأهلى والجهاز الفنى هو غياب محمد الشناوى عن المباراة التالية أمام بيراميدز المقرر لها الثلاثاء 26 يناير، خاصة أن بيراميدز يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين يمكنهم استغلال فرصة غياب الحارس الأساسى للفريق الأحمر.

نهاية عقوبة محمد الشناوى ستكون بعد مباراتى سموحة وطلائع الجيش على الترتيب، وبذلك تكون المباريات الأربعة التى سيغيب خلالها حارس الأهلى هى "المقاولون، بيراميدز، سموحة، وطلائع الجيش".

ويعود محمد الشناوى لحراسة عرين النادى الأهلى خلال مباراة الإسماعيلى المقرر إقامتها 10 مارس، وذلك بعد مشاركة الفريق الأحمر فى كأس العالم للأندية.

ومن المنتظر ان تناقش إدارة بيراميدز الأمر خلال الساعات المقبلة على ان تتقدم بطلب رسمي للجنة الحكام لتوفير طاقم حكام اجنبي لمواجهة الأهلي.