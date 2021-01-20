شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء الموافق 20 يناير الكثير من الأخبار الرياضية الهامة منها اتهام عمرو وردة بالتحرش من احدى الفتيات ، وفسخ الأهلى عقد جيرالو ، بالإضافة إلى رفض باتشيكو رحيل أحمد عيد ومحمد عبد السلام

فتاة جديدة تزعم تحرش عمرو وردة بها

زعمت فتاة جديدة تدعى "فيدرا"، تقيم في دبي بالإمارات، تعرضها للتحرش من جانب عمرو وردة لاعب باوك اليوناني ومنتخب مصر السابق، عبر رسائل عبر تطبيق "سناب شات"، وقامت الفتاة بنشر صور للرسائل المتبادلة مع نجم منتخب مصر السابق، عبر ستوري "واتس آب" الخاص بها زاعمة أنها لعمرو وردة.

الأهلي يفسخ عقد جيرالدو بالتراضي ويمنحه مستحقاته عن باقى عقده

أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي عن فسخ عقد اللاعب الإنجولي جيرالدو دا كوستا مع الأهلي بالتراضي وتسوية كافة الأمور المالية الخاصة بالطرفين.. ووقع جيرالدو علي ما جاء في مذكرة التسوية..

في نفس الوقت قام الجهاز الفني واللاعبون بوداع اللاعب الإنجولي ووجه إليه الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة الشكر عن الفترة التي قضاها في النادي وساهم مع زملائه في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية.

رسمياً ..المقاصة يرفض عرض الإسماعيلى للتعاقد مع إيهاب جلال

أصدر مجلس إدارة نادي المقاصة بيانا رسميا أكد فيه رفضه للتفريط في خدمات الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بالنادي، ولا يوجد اي نيه لانتقاله لأي ناد آخر، وأكد مسئولو المقاصة على احترامهم الكامل للنادي الإسماعيلي باعتباره أحد القلاع الرياضية في مصر وفي ظل العلاقات الطبية التي تربط الناديين.

عصام الحضرى يعتذر عن عدم تولى مسئولية تدريب حراس الإنتاج الحربى

أبلغ عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر الأسبق ، حمادة صدقى المدير الفنى الجديد للإنتاج الحربى اعتذاره عن التواجد فى جهازه بمنصب مدرب حراس مرمى العجلات الحربية لظروف شخصية ، وكان حمادة صدقى قد فاتح السد العالى للتواجد فى جهازه التدريبى إلا أن الحضرى طلب مهلة للتفكير فى العرض وحسم بعض الأمور الشخصية المتعلقة به، وبالتالى سيقرر صدقى اختيار مدرب حراس مرمى جديد بالتشاور مع إدارة الانتاج خاصة فى ظل ارتباط الفريق بمباراة صعبة مع الطلائع الجمعة المقبلة

باتشيكو يرفض رحيل أحمد عيد وعبد السلام عن الزمالك

رفض البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك رحيل الثنائي أحمد عيد ومحمد عبد السلام لاعبا الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وابلغ البرتغالي إدارة النادي بتمسكه بالثنائي رافضا فكرة رحيلهما سواء علي سبيل الإعارة أو البيع.

مليون دولار ترضية جيرالدو بعد فسخ عقده مع الأهلي

كشف مصدر داخل النادى الأهلي أن الأنجولي جيرالدو لاعب الفريق الأحمر السابق، سيحصل على قرابة مليون دولار نظير فسخ العقد مع القلعة الحمراء بالتراضي، والبحث عن نادي جديد ينتقل إليه بدلا من البقاء في قائمة الانتظار بالقلعة الحمراء.

بيراميدز يدرس طلب حكام أجانب لمواجهة الأهلى

تتجه ادارة نادي بيراميدز لتقديم طلب للجنة الحكام باتحاد الكرة المصرى للاستعانة بحكام أجانب لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم الثلاثاء 26 يناير الجارى.