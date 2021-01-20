شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام حسن بديلا لأكرم يسرى فى قائمة منتخب اليد أمام الاتحاد الروسى بالمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر لكرة اليد بقيادة المدير الفنى روبرتو باروندو جارسيا عن دخول إسلام حسن صانع ألعاب الفراعنة قائمة مباراة الإتحاد الروسى المقرر لها السابعة مساء اليوم فى أول مباريات الدور الرئيسى ببطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر و تستمر حتى يوم 31 يناير الجارى بإستاد القاهرة بدلامن أكرم يسرى.

وجاءت قائمة منتخب مصر لكرة اليد، فى مباراة الاتحاد الروسي كالتالي : كريم هنداوي – عصام الطيار – عمر الوكيل – أحمد مؤمن – علي زين – يحيى الدرع – حسن قداح – أحمد هشام السيد – سيف الدرع – إسلام حسن – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار.

ويسعى روبرتو باروندو جارسيا المدير الفنى لمنتخب مصر، إلى تحقيق الفوز فى هذا اللقاء لخروج اللاعبين من الحالة السيئة التى سيطرت عليهم بعد الهزيمة من السويد بفارق هدف بنتيجة 24 / 23 فى ختام الدور الأول ،وسط غضب كبير من المنتخب و المسئولين بإتحاد اليد من التحكيم فى اللقاء ،مما دفعهم إلى تقديم شكوى رسمية للإتحاد الدولى لعدة أسباب، أهمها أن الحكم أوروبي من الدول "الاسكندنافية" التى تنتمي إليها السويد وهو أمر ليس مقبولا.

وأكد المدير الفنى لمنتخب مصر أن الخسارة بهدف وحيد أمام السويد محبطة جدا للاعبين، خاصة فى ظل الشعور بالاقتراب من الفوز، و قال مدرب المنتخب إن خروج يحيى خالد للاصابة لبعض الوقت من المباراة تسبب فى تراجع خط الهجوم فى ذلك التوقيت، وأشار جارسيا إلى أن نقص خبرات الشباب فى المباراة فى ظل اعتماده على بناء فريق يمتلك عناصر الشباب كان سببا فى الإخفاق.

نجح منتخب مصر لكرة اليد فى حسم تأهلة مبكرا للدور الرئيسى بالفوز على تشيلى فى أول مواجهة بالبطولة ضمن المجموعة السابعة بنتيجة 35 / 29 ، قبل أن يهزم مقدونيا بنتجة 38 / 19 فى ثان مواجهاته قبل الخسارة من السويد فى الجولة الأخيرة ،حيث تشهد مجموعة مصر فى الدور الرئيسى صعود السويد 4 نقاط و الإتحادالروسى بـ 3 نقاط و مصر نقطتان و سلوفينيا مثلها و بيلاروسيا بنقطة و مقدونيا دون نقاط ، وفقا لنقاط المواجهات المباشرة بين المنتخبات الصاعدة فقط من المجموعتين السابعة و الثامنة .

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر يوم الجمعة فى تمام السابعة مساء مع نظيره البيلاروسى قبل أن يلتقى سلوفينيا الأحد القادم فى ختام الدور الرئيسى السابعة مساء.