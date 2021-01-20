الأهلي يُعلن إعادة مسحة أكرم توفيق.. وانتظام أفشة في المران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن وريهام حمدي

أعلن أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سلبية المسحة الطبية التي خضع لها اللاعبون استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب.

وقال أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إنه سيتم إعادة المسحة الطبية لأكرم توفيق لاعب الفريق.

وأضاف أن النتيجة الأولى للمسحة التي خضع لها اللاعب لم تكن دقيقة، ومن ثم خضع لمسحة أخرى تظهر نتيجتها خلال الساعات المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها مساء غدٍ الخميس على ملعب الأهلي بالسلام، في الجولة التاسعة من مباريات الدوري الممتاز.

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الأربعاء.

وشهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة المقاولون العرب.

وانتظم محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في المران الجماعي وتدريبات الكرة اليوم الأربعاء.

وكان اللاعب قد غادر مران الفريق أمس بعد تعرضه لإصابة خفيفة في القدم، قبل أن ينتظم اليوم في المران الجماعي.