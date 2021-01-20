المصري يضرب دجلة بثلاثية ويدخل صراع القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استعاد فريق المصري البورسعيدي الانتصارات المحلية من جديد بعد الفوز الذي تحقق على حساب وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية ضمن حسابات الأسبوع الثامن من مسابقة دوري we المصري.

وأصبح المصري في المركز الرابع بصورة مؤقتة بعدما أصبح رصيده 13 نقطة بفارق نقطتين عن الجونة صاحب المركز الثالث، في المقابل تجمد رصيد وادي دجلة في المركز السادس عشر برصيد ست نقاط.

ومن المقرر أن يلتقي المصري فريق الإنتاج الحربي بالجولة التاسعة، في المقابل يلعب وادي دجلة ضد الجونة ضمن نفس الجولة.

تفاصيل المباراة

شهدت الدقيقة الخامسة تسجيل إسحاق يعقوبو هدف وادي دجلة الأول بعد تمريرة طولية رائعة يحصل عليها لاعب دجلة لينفرد بمرمى المصري ويسجل هدف التقدم مبكرًا لتصبح النتيجة (1-0).

وفي الدقيقة 24، استطاع المهاجم النيجري أوستين أوموتو مهاجم المصري البورسعيدي أن يسجل هدف التعادل لفريق بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلاً سوء دفاع دجلة لتصبح النتيجة (1-1).

وفي الدقيقة 65، أحرز أحمد رفعت هدفًا لصالح المصري البورسعيدي بتسديدة قوية بعد تمريرة من أموتو يفشل محمد عبد المنصف في إبعادها لتصبح النتيجة (2-1) للفريق الساحلي.

الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع شهدت تسجيل الكونغولي كازادي كاسينجو الهدف الثالث لصالح المصري البورسعيدي بعدما ارتدت الكرة من محمد عبد المنصف ليسجل في الشباك الخالية وتصبح النتيجة (3-1).

تشكيل وادي دجلة: محمد عبد المنصف - خالد رضا - محمود مرعي - أحمد مجدي - أحمد سعيد - إسحاق يعقوبو - عمرو صالح - دييجو كالديرون - وجورجينو - أمير عادل ألكسندر - كريم الدبيس.

تشكيل المصري البورسعيدي: أحمد مسعود - عمرو موسي - أحمد شوشة - أحمد شديد قناوي - كريم العراقي - فريد شوقي - سعيدو سينبوري - محمد عنتر - عمر كمال عبد الواحد - أحمد رفعت - أوستين أموتو.