خاص.. حكم مباراة الأهلي والبنك يُعلق على إلغاء هدف أيمن أشرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال محمد سلامة، حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي إنه طبق القانون في هدف مدافع الأهلي أيمن أشرف مؤكدًا أنه يشعر بالرضا.

وفرض البنك الأهلي تعادلاً سلبيًا على الأهلي في المباراة التي جرت يوم الأحد ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري WE المصري.

وألغى سلامة هدفًا لأيمن أشرف بعد العودة لتقنية الفيديو لتحدث حالة كبيرة من الجدل.

وأضاف الحكم من خلال تصريحات مقتضبة لـ"الخليج 365" اليوم الأربعاء: "طبقت القانون في هدف أيمن أشرف، فعلت ما يجب فعله وأشعر بالرضا الحمد لله".

كما شهدت المباراة خروجًا عن النص من جانب الحارس الدولي محمد الشناوي الذي لم يشهر أي بطاقة في وجه اللاعب.

وأعلنت إدارة المسابقات في اتحاد الكرة إيقاف حارس الأهلي لمدة 4 مباريات لارتكاب سلوك غير رياضي في حق الحكم.

وعن هذه الواقعة رفض الحكم سلامة أن يُدلي بأي تصريحات مؤكدًا أنه يلتزم الصمت في هذا الصدد.