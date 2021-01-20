الإسماعيلي يواصل التخبط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - شريف عادل:

قرر أبو طالب العيسوي الرحيل عن قيادة الإسماعيلي، بعد الخسارة من فريق المقاولون العرب يوم الإثنين الماضي بهدف دون رد.

وجاء قرار العيسوي في ظل النتائج السيئة للفريق الأصفر سواء على الصعيد المحلي أو العربي بعد الإقصاء من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وأفاد مراسل "الخليج 365"، الأربعاء، أن خالد القماش قاد تدريب الفريق استعدادًا لمباراة غزل المحلة والمقرر لها السبت المقبل ضمن حسابات الجولة التاسعة من مسابقة دوري we المصري.

ومن المقرر أن يقود القماش قيادة الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد

وكان البرازيلي ريكاردو يقود الإسماعيلي خلال الموسم الحالي قبل أن يرحل عقب الهزيمة من الجونة ثم جاء محمد وهبة وأبو طالب العيسوي بعد ذلك.

ويمر الإسماعيلي بسلسلة من النتائج السيئة بعد الفوز في مباراة واحدة والتعادل في ثلاث مباريات مقابل الخسارة مثلهم ليحتل الفريق الأصفر المركز الخامس عشر برصيد ست نقاط بفارق الأهداف عن وادي دجلة.