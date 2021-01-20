بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الهلال والتعاون” في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 20-1-2021 ضمن الجولة 14 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

ينقل بث المباشر مباراة “الهلال والتعاون” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي السعودي “عيسى الحربين”.

وتقام مواجهة الهلال والتعاون على استاد الملك فهد الدولي، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 18:10 بتوقيت السعودية، 17:10 بتوقيت مصر، 15:10 بتوقيت جرينتش.

واصل نادي الهلال نتائجه المتواضعة في الدوري السعودي بتعادله الرابع على التوالي أمام “اهلي جدة” في الجولة الماضية، ورغم ذلك لم يفقد الصدارة حتى الآن بل يمتلك فرصة توسيع الفارق بينه وبين ملاحقه “الشباب” إلى ثلاث نقاط اليوم بعد تعادل الأخير مع “الفيصلي” أمس لحساب الجولة الحالية.

وحصد نادي الهلال 26 نقطة حتى الآن من 13 مباراة، فاز في 7 مباريات، وتعادل في 5، وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 20 هدف، واستقبلت شباكه 8 أهداف.

في المقابل، حقق نادي التعاون انتصارين فقط في آخر 5 مباريات خاضها في الدوري السعودي، آخرها في الجولة الماضية على حساب “الفتح”، فيما تعادل في مباراتين وخسر مباراة واحدة كانت أمام “العين”.

ويتواجد التعاون في المركز الخامس برصيد 21 نقطة، من 13 مباراة، فاز في 5 مناسبات، وتعادل في 6، وخسر في مباراتين، وسجل لاعبوه 15 هدف، وتلقت شباكه 7 أهداف كأقوى خط دفاع في السابقة حتى الآن.

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