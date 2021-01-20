سوق الانتقالات: باريس سان جيرمان يضع برشلونة في ورطة بشأن مدافع مانشستر سيتي

أصبح برشلونة الإسباني، مهددًا بخسارة صفقة مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، إيريك جارسيا؛ بعد ظهور منافس قوي جديد يسعى لضمه.

وحاول برشلونة الحصول على خدمات جارسيا خلال الميركاتو الصيفي الماضي، لكن مانشستر سيتي قرر الاحتفاظ بمدافعه الشاب، بسبب عدم تقديم النادي الكتالوني المبلغ المطلوب.

وينتهي عقد جارسيا (20 عامًا) مع مانشستر سيتي في الصيف القادم، حيث يحق له بموجب قانون بوسمان التفاوض مع أي نادِ آخر، بدءًا من يناير الجاري، بسبب دخوله في آخر ستة أشهر من عقده مع السيتيزنز.

وكان المدافع الإسباني الشاب، قد رفض تمديد عقده مانشستر سيتي، لكي يستطيع الانضمام بشكل حر لبرشلونة بعد نهاية الموسم الحالي 2020/21.

وكان برشلونة قد توصل لاتفاق مع مانشستر سيتي، على ضم جارسيا الشهر الجاري، بعد أن خفض النادي الإنجليزي من مطالبه المالية.

لكن المرشحين الرئاسيين لانتخابات برشلونة المقبلة، المفترض انعقادها في 24 يناير الجاري، رفضوا حسم الصفقة، وفضلوا تأجيلها للصيف القادم.

بدوره، لم يفوت باريس سان جيرمان الفرنسي الفرصة، وقرر محاولة إقناع جارسيا بالانضمام لصفوفه، وذلك حسبما أكدت صحيفة “إل موندو ديبورتيفو” الكتالونية.

ويأتي ذلك نظرًا لحاجة مدرب باريس سان جيرمان “ماوريسيو بوتشيتينو” لتدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي الجاري، من أجل الاستمرار في المنافسة على مختلف البطولات خلال النصف الثاني من الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن جارسيا يحلم بالانضمام إلى برشلونة، لكن باريس سان جيرمان لا يريد تفويت فرصة ضمه بقيمة مالية تبلغ خمسة ملايين يورو فقط.

فيما ناشد المدير الفني لبرشلونة “رونالد كومان” إدارة النادي الكتالوني بالإسراع في حسم صفقة جارسيا، نظرًا للحاجة الملحة لتدعيم خط دفاع الفريق، في ظل هبوط مستوى الفرنسي “كليمنت لينجليه”، والإصابات المستمرة لمواطنه “صامويل أومتيتي”، وغياب الإسباني “جيرارد بيكيه” لفترة طويلة بداعي الإصابة.

جدير بالذكر أن إيريك جارسيا، هو أحد خريجي أكاديمية برشلونة الشهيرة “لا ماسيا”، وانتقل إلى مانشستر سيتي في صيف 2017 وهو بعمر 16 عامًا. وشارك المدافع الإسباني في 200 دقيقة فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وذلك بعد أن تعاقد السيتيزنز في الميركاتو الصيفي الماضي مع لاعبين جديدين في مركز قلب الدفاع، هما: الهولندي ناثان أكي، والبرتغالي روبن دياز، وهو ما قلص دور اللاعب الشاب في قائمة فريق جوارديولا.