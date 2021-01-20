سوق الانتقالات | نادي مصر المقاصة يحسم وضع مدربه إيهاب جلال

رفض مجلس إدارة نادي مصر المقاصة المصري التفريط في إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول والسماح برحيله لأي فريق آخر خلال فترة سوق الانتقالات الحالية.

وذكر نادي مصر المقاصة في بيان رسمي اليوم الأربعاء أنه يرفض التفريط في خدمات إيهاب جلال المدير الفني للفريق ولا توجد أي نيه لانتقاله لأي ناد آخر.

وأكد مسؤولو المقاصة إحترامهم الكامل للنادي الإسماعيلي بأعتباره أحد القلاع الرياضية في مصر وفي ظل العلاقات الطيبة التي تربط الناديين.

وقال العميد سيد متولي المدير الرياضي ومدير التعاقدات بنادي المقاصة إن إيهاب جلال مستمر في عمله مع فريق المقاصة وفقًا للتعاقد المبرم مع النادي، مضيفًا أن إيهاب جلال يعد أحد العناصر الرئيسية في المشروع الاستثماري لنادي المقاصة ولن يتم التفريط فيه نهائيًا وإن علاقة المقاصة بالإسماعيلي طيبة ووطيدة.