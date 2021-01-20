سوق الانتقالات: ما هي شروط ميسي للبقاء مع برشلونة؟

وضع قائد برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي شرطًا للاستمرار مع الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.

وينتهي عقد ميسي (33 عامًا) مع برشلونة في الصيف القادم، ولا توجد مفاوضات بين الطرفين حاليًا بشأن التجديد، مما يتيح للنجم الأرجنتيني الانتقال لأي فريق في صفقة انتقال حر الميركاتو الصيفي المقبل، إذا لم يمدد عقده مع النادي الكتالوني.

ووفقًا لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن ميسي تحدث مع المرشح الرئاسي لنادي برشلونة، خوان لابورتا، وأخبره النجم الأرجنتيني: بأنه سيبقى إذا أبرم النادي ثلاث أو أربع صفقات جيدة في الميركاتو الصيفي القادم.

ويرتبط ميسي بعلاقة جيدة مع لابورتا منذ فترة رئاسته الأولى لبرشلونة بين عامي 2003 و2010.

وسبق أن صرح لابورتا أكثر من مرة أنه يستطيع إقناع ليونيل ميسي بالبقاء مع البلوجرانا، إذا نجح في انتخابات برشلونة.

وكشفت الشهور القليلة الماضية الغطاء عن أزمة حقيقية بين ميسي والمستقيل من رئاسة النادي، جوسيب ماريا بارتوميو، وعلى الرغم من استقالة رائد الأعمال الإسباني في أكتوبر الماضي، لا يزال الوضع بين النجم الأرجنتيني وبرشلونة على المحك.