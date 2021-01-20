الامارات | كومان لا يعرف مستقبل ميسي مع برشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن كومان لا يعرف مستقبل ميسي مع برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة الإسباني الأربعاء عن أمله في "تخفيف" عقوبة الإيقاف لمباراتين التي فرضت على نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي، في أعقاب تلقيه بطاقة حمراء في نهائي الكأس السوبر الإسبانية التي خسرها أمام أتلتيك بلباو الأحد.

وقال كومان متنهداً في مؤتمر صحافي عشية لقاء برشلونة مع كورنيا من الدرجة الثالثة الخميس ضمن دور الـ32 لكأس الملك إن "النادي أخبرني أنها (العقوبة) لمباراتين. النادي غير موافق، لذا سنرى".

وأضاف أن "هناك أشياء يمكن الدفاع عنها، وآمل تخفيف العقوبة، وإلا فسنلعب مباراتين من دون ليو".

ورداً على سؤال حيال تصريح الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جرمان الفرنسي ليل الثلاثاء الأربعاء لراديو "كادينا سير" الإسباني حينما أردف أن "الجميع يحلم بتواجد أفضل اللاعبين معه"، قال كومان بصرامة "وأنا أيضاً، إذا ما سئلت إن كنت مهتماً بـ(البرازيلي) نيمار و(الفرنسي كيليان) مبابي، سأقول نعم!".

لكنه تهرب أيضاً من الاستفاضة بالإجابة قائلاً "لا أعرف ما يمكن أن يحدث في المستقبل".

وبين فكّي الأزمة المالية والحاجة إلى تعزيز صفوفه، يخوض برشلونة مفاوضات دقيقة في فترة الانتقالات الشتوية.

وعاقب الاتحاد الإسباني لكرة القدم ميسي بإيقافه لمباراتين، على خلفية طرده خلال نهائي الكأس السوبر المحلية التي خسرها برشلونة أمام بلباو 2-3 بعد التمديد الأحد.

وطُرد ميسي للمرة الأولى خلال 735 مباراة خاضها في مسيرته بقميص الفريق الأول لبرشلونة بعد تلقيه بطاقة حمراء مباشرة، عقب اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "في إيه آر" بسبب ضربه أسيير فياليبر من دون كرة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني.

وأكد النادي الكاتالوني الثلاثاء إنه "سيستأنف العقوبة" لتخفيفها أو إلغائها.

ولفت كومان إلى أن ميسي "تدرب بلهفة، لم أر أي شيء غريب لديه. كان الجميع حزيناً على نتيجة الكأس السوبر، لكننا نتقدم للأمام، نحن على الطريق الصحيحة وليو شريك في ذلك كثيراً".

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