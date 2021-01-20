شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مدرب الإسماعيلى بعد رحيل «العيسوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت إدارة النادي الإسماعيلى تولى خالد القماش مهمة المدير الفنى للفريق الكروى الأول بعد رحيل أبوطالب العيسوي عن قيادة الفريق عقب الخسارة من فريق المقاولون العرب الإثنين الماضي بهدف دون رد.

وجاء قرار «العيسوي» في ظل النتائج السيئة للفريق الأصفر سواء على الصعيد المحلي أو العربي بعد الإقصاء من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وسيقوم خالد القماش بقيادة الفريق في مباراة غزل المحلة، والمقرر لها السبت المقبل، ضمن الجولة التاسعة من مسابقة دوري الممتاز.

ومن المقرر أن يقود القماش قيادة الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.