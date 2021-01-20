شكرا لقرائتكم خبر عن البرد يجبر مدرب نابولى على قرار غريب قبل قمة السوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر جينارو جاتوزو، المدير الفني لنابولي، إلغاء تدريبات فريقه صباح اليوم الأربعاء، وقبل ساعات من القمة المنتظرة أمام يوفنتوس المقررة اليوم على استاد مابي بمدينة ريجيو إيميليا، في كأس السوبر الإيطالي.

وذكرت قناة «سكاي سبورت إيطاليا»، أن جاتوزو قرر إلغاء تدريبات فريقه صباح اليوم، من أجل حماية لاعبيه من البرد والإرهاق والضغط قبل لقاء الليلة أمام يوفنتوس.

وأضافت أن جاتوزو فضل الجلوس مع لاعبيه في غرفة الفيديو والاستعداد للمباراة بالفندق بدلاً من الخروج لملعب التدريبات.

ويخوض يوفنتوس مباراة السوبر بصفته بطل الدوري الإيطالي، فيما يشارك نابولي باعتباره بطل كأس إيطاليا.