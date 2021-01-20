شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يفقد جهود «ديست» فى الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي برشلونة في ،بيان رسمى غياب سيرجينو ديست الظهير الأيمن للفريق، في مباراة كورنيلا بالكاس المقررة غدا وذلك بسبب إصابتة من ألم عضلي في الفخذ الأيمن، وعودته للملاعب تعتمد على سرعة تعافيه.ولم يشارك دست مع بقية زملائه في مران اليوم، قبل مواجهة كورنيلا بالكأس غدًا، وأدى تدريبات فردية، لينضم لقائمة المصابين التي تضم سيرجي روبيرتو وبيكيه وأنسو فاتي وكوتينيو.

وشارك دست منذ انضمامه لبرشلونة الصيف الماضي في 21 مباراة في مختلف المسابقات، منها 15 مباراة في الليجا، و5 مباريات بدوري الأبطال ومباراة بكأس السوبر الإسباني.