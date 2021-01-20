شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب برشلونة: سنتظلم ضد عقوبة «ميسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، جاهزية فريقه لخوض مواجهة كورنيلا غدا الخميس، في الدور 32 لكأس ملك إسبانيا.

وقال كومان خلال المؤتمر الصحفي للمباراة اليوم الأربعاء: «نعلم أن مواجهات الكأس قد تحمل مفاجآت، وفرق الدرجات الأدنى تلعب على أرضها، المعشبة صناعيا، ولم نعتد على ذلك».

وأكد: «ستكون مواجهة صعبة لأنها بالنسبة لهم مباراة العام، ويجب أن نلعب بجدية».

وعن عقوبة إيقاف ليونيل ميسي، علق: «النادي لا يوافق على ما حدث، وأعتقد أننا سنتظلم، والأمر متروك للنادي وآمل أن يتم تخفيضها، وإذا لم يحدث ذلك، فعلينا لعب مباراتين دون ميسي».

وأضاف: «ميسي تدرب برغبة كبيرة، ولم أر شيئا غريبا منه، وكان الجميع حزينا بسبب نتيجة نهائي كأس السوبر، لكننا واصلنا التقدم، وفي طريقنا لتحسين الأمور».

وأشار كومان إلى أن ميسي بخير وتعافى من الإصابة التي أثارت القلق في الأيام الماضية.