شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يطلب حكام أجانب لمباراته أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقرت ادارة نادي بيراميدز بشكل رسمي على التقدم بطلب رسمي للجنة الحكام باتحاد الكرة من اجل طلب حكام أجانب لمباراة الفريق أمام الاهلي الجولة بعد المقبلة ببطولة الدوري

ووفقا لمصدر مطلع داخل نادي بيراميدز فإن ناديه متمسك بطلب حكام أجانب لمباراة الأهلي وتحمل كافة التكاليف.

وقال: «مباراتنا أمام الأحمر لابد أن تسند لطاقم تحكيم أجنبي في ظل الحرب النفسية والضغوط التي يتعرض لها الحكام من مسؤولي الأحمر».