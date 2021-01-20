شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يحسم الجدل حول رحيل إيهاب جلال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة، بيانا رسميا، أكد رفضه للتفريط في خدمات إيهاب جلال المدير الفني وعدم وجود أي نية لانتقاله لأي ناد آخر.

وأكد مسؤولو المقاصة احترامهم الكامل للنادي الإسماعيلي الذي حاول اقناع المدرب بتولى تدريب الفريق، باعتباره أحد القلاع الرياضية في مصر وفي ظل العلاقات الطبية التي تربط الناديين.

وأشار سيد متولي، المدير الرياضي للمقاصة، في البيان إلى أن إيهاب جلال مستمر في عمله مع فريق المقاصة وفقاً للتعاقد المبرم مع النادي.وشدد على عدم صحة ما تردد بخصوص الشرط الجزائي الموجود في عقد المدير الفني مع النادي، مؤكدا أن علاقة المقاصة مع إيهاب جلال أكبر من أي شرط جزائي، خصوصا أنه أحد العناصر الرئيسية في المشروع الاستثماري لنادي المقاصة ولن يتم التفريط فيه نهائيا.

وأكد المقاصة في بيانه أن لوائح الاتحاد المصري تمنع المدرب المستقيل من تدريب أي فريق بالدوري من تولي تدريب أي فريق آخر خلال الموسم، وهذا ما يؤكد عدم صحة ما تم تداوله بخصوص إيهاب جلال.

وعقد متولي جلسة مع إيهاب جلال بحضور المهندس أحمد عبدالخالق المشرف العام على الكرة والراعي الرسمي للنادي واستمرت أكثر من 3 ساعات تم الاستقرار على التدعيمات المنتظرة للفريق خلال يناير الجاري.

وتم استعراض الأسماء التي طرحها إيهاب جلال للانتقال لأندية أخرى على سبيل الإعارة كما تم الاتفاق على تجديد عقود بعض اللاعبين وتعديل عقود بعض اللاعبين.