شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يحسم الجدل حول رحيل إيهاب جلال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة، بيانا رسميا، أكد رفضه للتفريط في خدمات إيهاب جلال المدير الفني وعدم وجود أي نية لانتقاله لأي ناد آخر.
وأكد مسؤولو المقاصة احترامهم الكامل للنادي الإسماعيلي الذي حاول اقناع المدرب بتولى تدريب الفريق، باعتباره أحد القلاع الرياضية في مصر وفي ظل العلاقات الطبية التي تربط الناديين.
وأشار سيد متولي، المدير الرياضي للمقاصة، في البيان إلى أن إيهاب جلال مستمر في عمله مع فريق المقاصة وفقاً للتعاقد المبرم مع النادي.وشدد على عدم صحة ما تردد بخصوص الشرط الجزائي الموجود في عقد المدير الفني مع النادي، مؤكدا أن علاقة المقاصة مع إيهاب جلال أكبر من أي شرط جزائي، خصوصا أنه أحد العناصر الرئيسية في المشروع الاستثماري لنادي المقاصة ولن يتم التفريط فيه نهائيا.
وأكد المقاصة في بيانه أن لوائح الاتحاد المصري تمنع المدرب المستقيل من تدريب أي فريق بالدوري من تولي تدريب أي فريق آخر خلال الموسم، وهذا ما يؤكد عدم صحة ما تم تداوله بخصوص إيهاب جلال.
وعقد متولي جلسة مع إيهاب جلال بحضور المهندس أحمد عبدالخالق المشرف العام على الكرة والراعي الرسمي للنادي واستمرت أكثر من 3 ساعات تم الاستقرار على التدعيمات المنتظرة للفريق خلال يناير الجاري.
وتم استعراض الأسماء التي طرحها إيهاب جلال للانتقال لأندية أخرى على سبيل الإعارة كما تم الاتفاق على تجديد عقود بعض اللاعبين وتعديل عقود بعض اللاعبين.
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