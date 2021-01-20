شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العنصر الجديد المنضم لقائمة فراعنة اليد لأول مرة بالمونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ضم المدرب الإسباني روبرتو باروندو جارسيا، المدير الفني لمنتخب اليد، لاعبه إسلام حسن لأول مرة في قائمة الفراعنة ببطولة العالم المقامة في مصر.

واستبعد «باروندو» اللاعب في لقاءات الدور الأول، ثم قرر ضمه لقائمة مواجهة روسيا، مساء اليوم الأربعاء، بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة في مستهل مشوار الدور الثاني.

وضمت القائمة كلا من:

كريم هنداوي ومحمد الطيار لحراسة المرمى، عمر الوكيل وأحمد مؤمن وعلي زين ويحيى الدرع وحسن قداح وأحمد هشام «دودو» وسيف الدرع ويحيى خالد وأحمد الأحمر ومحمد سند وإسلام حسن ومحمد هاشم وإبراهيم المصري ووسام نوار، وخرج من القائمة أكرم يسري بجانب أحمد هشام سيسا وعبدالرحمن فيصل ومحسن رمضان.