شكرا لقرائتكم خبر عن «السولية» و«معلول» يقتربان من تمديد عقديهما مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعكف لجنة التعاقدات بالنادى الأهلي حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة لإنجاز ملف تمديد عقد ثنائى الأهلى عمرو السولية، وعلى معلول لرغبة الجهاز الفنى في الاحتفاظ بنجوم الفريق.

وكشف مصدر داخل النادى أن السولية سيتم ترضيته بمساواته ماديا مع وليد سليمان تقديرا لدوره الكبيرمع الفريق خلال الفترة الماضية وتقديمه عروض مميزة خلال المباريات الرسمية، بينما ستعقد اللجنة جلسة خاصة مع على معلول للاتفاق على الشروط الجديدة لتمديد عقده وسيتم الاعلان الرسمي عن تجديد العقود عقب مشاركة الفريق في مونديال الأندية، المقرر انطلاقه مطلع فبراير المقبل بقطر.