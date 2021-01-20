شكرا لقرائتكم خبر عن «سند»: أحلم بوصول منتخب اليد للمربع الذهبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى محمد سند، نجم منتخب مصر لكرة اليد، ثقته في تطور أداء الفريق ببطولة العالم المقامة حاليا على أرض الفراعنة.

ويفتتح منتخب مصر مشوار الدور الرئيسي للمونديال أمام روسيا، مساء اليوم الأربعاء، بالصالة المغطاة في ستاد القاهرة.

وقال سند في تصريحات للموقع الرسمي للبطولة: «أشعر بالفخر لإقامة بطولة العالم على أرض مصر، وهذا حلم لأي لاعب وإن كان المشهد الأصعب هو غياب الجمهور ولكن الجميع يقدر ظروف جائحة فيروس كورونا.

وأضاف: «أحلم بالوصول للمربع الذهبي، الأمر ليس سهلا ويحتاج إلى تركيز كبير، لكن منتخبنا قوي ويتمتع بإمكانات كبيرة. الأهم لنا النظر إلى الدور الرئيسي والتفكير في كل مباراة خطوة بخطوة.

وتابع: لجيل الحالي لمنتخب مصر قوي ويتمتع بمزيج من الشباب والخبرة، نحن قادرون على تحمل المسؤولية لمدة 10 سنوات مقبلة.

وأشاد سند بنظام الفقاعة الطبية مؤكدا أنه إيجابي وجيد لمواجهة جائحة كورونا، مثنيا على تنظيم بطولة العالم في ظل هذه الظروف.