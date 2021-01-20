شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة جديدة تتهم عمرو وردة بالتحرش بها: طلب مني مقابلته في منزله (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتهمت فتاة جديدة تدعى فيدرا، تعيش في مدينة دبي الإماراتية، المصري عمرو وردة، لاعب باوك اليوناني، بالتحرش بها عبر تطبيق «سناب شات».

ونشرت الفتاة جزء من محادثة بينها وبين وردة عبر حسابها على إنستجرام، قبل أن تروي: «كل شئ بدأ بهذه الطريقة، هو أرسل لي على سناب شات طلب مني مقابلته في منزله، وأنا رفضت. سألني إذا كنت قد مارست الجنس مع أحد مؤخرًا، وقلت له نعم، فنعتني بالعاهرة وقام بحجبي، وأنا رديت عليه عبر إنستجرام».

وأضافت: «رسالتي الأولى له كانت صوتية وقلت له (أنت لا تعرفين ولا تعرف من أنا، أنت لديك صديقة وتستمر في مراسلتي، إذن أنا عاهرة وأنت وغد؟».

وتابعت: «بعد ذلك بدأ في تهديدي بأن عائلتي وأصدقائي سيكتشفون ما قلته له. أنا أفعل هذا لأنني أريد جميع الفتيات أن يدركن من هو».

وكان عمرو وردة قد تعرض سابقًا لاتهامات بالتحرش استبعد على إثرها من معسكر منتخب مصر أثناء كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في مصر، قبل أن يتم إعادته للفريق بعد اعتذاره في موقف أثار الكثير من الجدل.

وكشف «وردة» مؤخرًا، في حوار تلفزيوني، أنه قدم اعتذاره حينها فقط من أجل العودة للفريق إلا أنه لم يخطئ ليعتذر، حسب قوله.

ولم يعلق عمرو وردة حتى اللحظة على ادعاءات الفتاة، في الوقت الذي اختفت فيه حساباته على مواقعي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«إنستجرام».

عمرو وردة

عمرو وردة

عمرو وردة