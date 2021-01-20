شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قيمة مستحقات جيرالدو بعد فسخ عقده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجحت لجنة التعاقدات بالنادى الاهلى في الوصول إلى حل مع جيرالدو لفسخ عقدة بالتراضى بعد سلسلة من المفاوضات بين الطرفين للوصول إلى حل مرضي.

ووفقًا لمصدر داخل النادي فإن اللاعب حصل على 800 ألف دولار باقى مستحقاتة المالية لدى النادي، بعد أن كان متمسكًا بالحصول على مليون و150 ألف دولار، وأخيرًا وافق اللاعب على عرض الأهلى ليغلق النادي الملف الذي شغل بال الجميع خلال الفترة الماضية وقام اللاعب بتوديع زملائه.