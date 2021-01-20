شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات الدوري الإنجليزي اليوم وغدًا ومواعيد مباراتي ليفربول ومانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلعب نادي مانشستر يونايتد ضد فولهام اليوم الاربعاء ضمن جدول مباريات الدوري الانجليزي بينما يلعب نادي ليفربول ضد بيرنلي غدًا الخميس، ويتصدر فريق ليستر سيتي مان يونايتد ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 38 نقطة، بينما يأتي فريقي مان يونايتد في المركز الثاني برصيد 37 نقطة بينما يأتر فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 35 نقطة، ويحل فريق ليفربول في المركز الرابع برصيد 34 نقطة ضمن جدول الدوري الانجليزي الممتاز .

ويتم لعب مباراتان اليوم ضد الدوري الانجليزي بينما يتم لعب مباراة واحدة غدًا الخميس كما يلي:

موعد مباريات الدوري الانجليزي اليوم :

الأربعاء 20/1/2021 مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا - الساعة 10.15 مساءًا بتوقيت مصر.

الأربعاء 20/1/2021 مباراة مانشستر يونايتد وفولهام - الساعة 10.15 مساءًا بتوقيت مصر.

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي غدًا :

الخميس 21/1/2021 مباراة ليفربول وبيرنلي - الساعة 10 مساءًا بتوقيت مصر.