شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلى المتوقع أمام المقاولون العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل الأهلي اختبارًا جديدًا، غدًا الخميس، في الخامسة مساء على ملعبه ضمن الجولة التاسعة لبطولة الدورى الممتاز.

وينتظر أن يضم تشكيل الأهلى على لطفي، في حراسة المرمى وأمامة أيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وعلي معلول.وحمدي فتحي وآليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود كهربا ومحمد شريف.

ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز لتعويض اخفاقة الاخير بالتعادل مع البنك الأهلى سلبيًا، والذى تسبب في فقدانة الصدارة، وينتظر أن يجتمع «موسيماني» المدير الفنى مع اللاعبين قبل المران الختامى اليوم.