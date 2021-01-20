اخبار الرياضه

تعرف على قيمة عقد محمد شريف الجديد مع الأهلي

0 نشر
أيمن هريدي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قيمة عقد محمد شريف الجديد مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الارتياح داخل النادى الأهلى، بعد نجاح لجنة التعاقدات بالنادي في تجديد عقد محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة ‏القدم لمدة موسمين، لتصبح مدة تعاقده مع الأهلي 4 سنوات قادمة، بجانب تمديد عقد ‏الحارس على لطفي لمدة ثلاث سنوات، وتصبح فترة تعاقده مع الأهلي 5 سنوات قادمة.‏

وعلمت «المصرى اليوم» أن محمد شريف رحب بتمديد عقده بمقابل 6 ملايين جنيه في الموسم الواحد، تقديرًا لدوره مع الفريق وظهوره بمستوى جيد منذ بداية الموسم عقب عودته من إنبي.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    157,275

  • تعافي

    123,491

  • وفيات

    8,638

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا