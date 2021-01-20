شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قيمة عقد محمد شريف الجديد مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الارتياح داخل النادى الأهلى، بعد نجاح لجنة التعاقدات بالنادي في تجديد عقد محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين، لتصبح مدة تعاقده مع الأهلي 4 سنوات قادمة، بجانب تمديد عقد الحارس على لطفي لمدة ثلاث سنوات، وتصبح فترة تعاقده مع الأهلي 5 سنوات قادمة.
وعلمت «المصرى اليوم» أن محمد شريف رحب بتمديد عقده بمقابل 6 ملايين جنيه في الموسم الواحد، تقديرًا لدوره مع الفريق وظهوره بمستوى جيد منذ بداية الموسم عقب عودته من إنبي.
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