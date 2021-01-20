شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحتفل بصدارة الدوري عبر موقعه الرسمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل نادي الزمالك من خلال موقعه الرسمي. بالانفراد بصدارة الدوري لأول مرة هذا الموسم، ورغم أن الصدارة بفارق نقطتين فقط إلا أن الموقع الرسمي للأبيض نشر تقرير احتفل به بالانفراد بالصدارة وقال الموقع الرسمي :تربع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز، بعد فوزه على الجونة بهدف يوسف إبراهيم «أوباما»، ليرفع رصيده إلى 19نقطة،متقدما على الأهلي أقرب منافسيه بفارق نقطتين.

وبات الزمالك هو الفريق الأكثر فوزا في المسابقة حتى الآن بالانتصار في 6 مباريات تحققت أمام المقاولون العرب 2-0،وسموحة 2-0 وإنبي 2-1 وطلائع الجيش 3-0، والمصري 1-0، والجونة 1-0.

ويعد الزمالك هو الفريق الأقل فقدان النقاط في المسابقة بعد مرور 7 جولات، بخسارته نقطتين إثر تعادله أمام بيراميدز بهدف لمثله في الجولة الثانية من المسابقة.

ويمتلك الزمالك أقوى خط دفاع في البطولة مع الأهلي، فلم تتلق شباكه سوى هدفين، أمام بيراميدز وإنبي.

وحافظ محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق على نظافة شباكه في 5 مباريات من المباريات السبع التي شارك فيها، محققا أفضل أرقام بين حراس المسابقة بالتساوى مع محمد الشناوى حارس الأهلي.

وسجل الزمالك 12 هدفا في البطولة حتى الآن، عن طريق إمام عاشور (3) ويوسف إبراهيم «أوباما»(3) ومصطفى محمد (2) وأشرف بنشرقي (2) وهدف وحيد لأحمد أبوالفتوح وهدف ذاتي سجله خالد الحسيني لاعب المقاولون في مرماه.