شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد وموعد مباراة مصر وروسيا والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشهد اليوم لعب 8 مباريات من بينها مباراة مصر وروسيا وذلك ضمن جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021 والتى تستضيف مصر الدورة 27 منها وشارك في البطولة 32 منتخبًا لأول مرة، والتى تقام فى 4 صالات هي والعاصمة الإداراية واستاد القاهرة و6 أكتوبر وبرج العرب، وتنقل المباريات قناة أون تايم سبورت 3 – on time sport 3 الجديدة .

موعد مباراة مصر في كأس العالم لكرة اليد والقنوات الناقلة

مصر × روسيا - 7 مساءًا وتنقلها قناة أون تايم سبورت 1 – on time sport 1

جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد اليوم - مصر 2021

تشيلي × كوريا الجنوبية - 4:30 مساءًا

سويسرا × ايسلندا - 4:30 مساءًا

مقدونيا × سلوفينا - 4:30 مساءًا

مصر × روسيا - 7 مساءًا

النمسا × المغرب - 7 مساءًا

النمسا × المغرب - 7 مساءًا

فرنسا × الجزائر - 7 مساءًا

البرتغال × النرويج - 9:30 مساءًا

السويد × بيلا روسيا - 9:30 مساءًا

وتنقل قناة أون تايم سبورت 3 مباريات كاس العالم لكرة اليد عموماً ولكن مباراة مصر اليوم تنقلها قناة أون تايم سبورت 1 :

تردد قناة أون تايم سبورت 3 – on time sport 3

القمر الصناعي: نايل سات - التردد : 12303 - الترميز : 27500 - الاستقطاب : أفقي