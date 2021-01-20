شكرا لقرائتكم خبر عن مدير بطولة أستراليا: سنغلق الباب فى وجه المعترضين على «الحجر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال كريج تايلى، مدير بطولة أستراليا للتنس، إن غالبية اللاعبين يدعمون إجراءات الحجر الصحى القاسية بعدما أبلغ مسؤول حكومى عن 3 إصابات جديدة بكورونا، ربما تكون متعلقة بالبطولة.

ويحتجز ما يزيد على 70 لاعبًا وأفراد طواقمهم التدريبية في غرفهم بالفندق لمدة 14 يومًا، ولا يستطيعون التدريب من أجل البطولة التي تقام في الفترة من 8-21 فبراير بعد اكتشاف 3 حالات إيجابية لفيروس كورونا بين ركاب رحلات الطيران العارض التي استقلوها لأستراليا.

واشتكى بعض اللاعبين من الظروف القاسية، وأرسل نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا طلبات للاتحاد الأسترالى للتنس من أجل تخفيف قيود الحجر الصحى، ما أثار انتقادات الأستراليين.

وقال دانييل آندروز، رئيس وزراء ولاية فيكتوريا، إنه لن يجرى أي تغييرات وإن هذه الإجراءات مهمة من أجل إيقاف انتشار الفيروس.

وقال تايلى إنه أجرى محادثات مع 500 لاعب للرد على مخاوفهم مضيفًا أن «غالبية» اللاعبين يدعمون بروتوكولات أستراليا الصحية الصارمة.

وأبلغ تايلى شبكة ناين التليفزيونية: «غالبية اللاعبين كانوا في غاية الروعة والدعم. يدركون أن هذه هي مساهمتهم للحصول على شرف التنافس على 80 مليون دولار أسترالى (61.46 مليون دولار) وهى الجوائز المالية للبطولة».

وأضاف: «ولذلك سنغلق الباب في وجه هؤلاء القلة الذين لم يتعاملوا بطريقة مناسبة مع الأمر. لكن بقية اللاعبين كانوا في غاية اللطف».

لكن تايلى أقر بأن اللاعبين الذين يخضعون لإجراءات الحجر الصحى القاسية وعددهم 72 لن يكون لهم أفضلية أمام منافسيهم الذين وصلوا أستراليا على متن رحلات أخرى، ويستطيعون المران لما يصل إلى ساعات يوميًا.

وقال «نعم، إنها ليست ساحة لعب متكافئة فيما يتعلق بالاستعداد، لكننا سنلعب دورنا في محاولة موازنة الأمر قدر الإمكان».

ونال المنظمون دعم المصنفة الأولى على العالم سابقا فيكتوريا أزارينكا، التي حثت اللاعبين على «تقبل الوضع والتأقلم» على اللوائح الصحية في ملبورن وإظهار تعاطفهم مع المجتمع المحلى.

وقال ألبرت كوستا بطل فرنسا المفتوحة السابق إنه ليس من السهل على اللاعبين البقاء في غرفهم بالفندق قبل بطولة كبرى لكنهم لا يملكون خيارا آخر سوى التحلى بالصلابة طيلة هذه الفترة.

وقال الإسبانى كوستا الذي يشغل منصب مدير كأس ديفيز: «أعتقد أن بطولة أستراليا المفتوحة تبذل جهدا على الأقل من أجل منح اللاعبين فرصة المنافسة.. يفعلون كل شىء من أجل اللاعبين، ويفعلون ذلك بنية خالصة وأعتقد أن اللاعبين يفهمون ذلك».

لكن مواطنه الإسبانى روبرتو باوتيستا أجوت وصف الموقف بأنه «كارثة كاملة»، وقال «الأمر يشبه السجن لكن في وجود إنترنت».

وأبلغ آندروز رئيس وزراء فيكتوريا عن أربع إصابات جديدة بكوفيد- 19 في فندق الحجر الصحى وقال إن 3 حالات ربما تكون مرتبطة بالمشاركين في أستراليا المفتوحة.

وقال آندروز للصحفيين إن بعض الحالات ربما يتم إعادة تصنيفها على أنها «تناثر فيروسى» من إصابات سابقة، مما قد يسمح لبعض اللاعبين والمسؤولين بالخروج من الحجر الصحى المشدد.