شكرا لقرائتكم خبر عن غضب عارم فى إنجلترا بسبب قمة «ليفربول» و«اليونايتد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت كاثرين ألبانى، الرئيسة التنفيذية لجمعية التوعية بعمى الألوان في إنجلترا، أن مباراة ليفربول مع مانشستر يونايتد في الدورى الإنجليزى الممتاز تسببت في مئات الشكاوى من مشجعين يعانون من عمى الألوان، بسبب وجود صعوبات في التفرقة بين قميصى الناديين.

وفى المعتاد يرتدى يونايتد خارج أرضه قميصًا باللونين الأبيض والأسود، لكنه استبدله بقميص داكن أمام ليفربول، الذي ارتدى قميصه الأحمر التقليدى في أنفيلد. وأضافت ألبانى في تصريحات لشبكة «ESPN»: «هذا يحدث طوال الوقت، سبق أن حدثت الواقعة في مباراة ساوثامبتون مع شيفيلد يونايتد، والآن في ليفربول مع مانشستر يونايتد».

وواصلت الرئيسة التنفيذية لجمعية التوعية بعمى الألوان: «لكن مباراة ليفربول واليونايتد أسفرت عن أكبر عدد من الشكاوى على الإطلاق، استقبلنا المئات، وقضينا طوال الصباح في محاولة لتجميعها كلها».

وتابعت كاثرين ألبانى: «هذه مشكلة شائعة حقًا، وهى تمثل مشكلة كبيرة بسبب عدد الأشخاص المتضررين، إذ تؤثر على 1 من بين كل 12 شخصًا».

وتعهدت رابطة دورى كرة القدم الأمريكية في 2015، بالأخذ في الاعتبار عمى ألوان بعض المشجعين عند بث مباريات تليفزيونية، بعدما تلقت العديد من الشكاوى، حيث ترغب ألبانى في أن يحدث أمر مشابه في كرة القدم الإنجليزية.

وحسم التعادل السلبى كلاسيكو إنجلترا الذي جمع فريقى ليفربول الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، وضيفه مانشستر يونايتد، مساء الأحد الماضى، على ملعب «أنفيلد»، في قمة منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز «بريميرليج».

وواصل ليفربول نتائجه المخيبة للآمال، بعدما فشل في تحقيق الفوز بالجولات الأربع الأخيرة بالبريميرليج، حيث تعادل مع وست بروميتش ونيوكاسل يونايتد وخسر أمام ساوثهامبتون ثم تعادل مع مان يونايتد، فيما حقق آخر انتصاراته على حساب كريستال بالاس بسباعية نظيفة بالجولة الرابعة عشرة.

ويواصل مانشستر يونايتد صدارة جدول ترتيب الدورى الإنجليزى «البريميرليج» برصيد 37 نقطة، فيما رفع ليفربول رصيده إلى 34 نقطة ليتراجع للمركز الثالث خلف ليستر سيتى الذي يحتل المركز الثانى برصيد 35 نقطة.

يُذكر أن مانشستر يونايتد يتصدر جدول ترتيب البريميرليج لأول مرة منذ أكثر من 3 أعوام، وتحديدًا منذ شهر سبتمبر 2017، تحت قيادة المدير الفنى البرتغالى جوزيه مورينيو.