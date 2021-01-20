شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفسخ عقد جيرالدو بالتراضي.. واللاعب يودع زملاءه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلى عن فسخ عقد اللاعب الأنجولي جيرالدو دا كوستا مع الأهلي بالتراضي وتسوية كافة الأمور المالية الخاصة بالطرفين، فيما وقع جيرالدو على ما جاء في مذكرة التسوية.

في نفس الوقت، قام الجهاز الفني واللاعبون بوداع اللاعب الأنجولي، ووجه إليه الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، الشكر عن الفترة التي قضاها في النادي وساهم مع زملائه في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية.