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غياب صلاح.. يويفا يعلن تشكيل الأفضل في 2020

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الأربعاء، تشكيل عام 2020 لأفضل 11 لاعبًا بعد نهاية الموسم (2019 - 2020).

وشهد التشكيل غياب النجم المصري محمد صلاح لاعب ، في المقابل تواجد المدافع فيرجيل فان دايك وتياجو ألكانتارا لاعب بايرن ميونيخ السابق والليفر الحالي.

السيطرة الألمانية كانت السمة الأبرز في تشكيل يويفا لعام 2020 حيث تواجد خمسة لاعبين من جانب بايرن ميونيخ بداية من الحارس مانويل نوير.

وتواجد من بايرن ميونيخ كل من: مانويل نوير - جواو كيميتش - ألفونسو ديفيز وتياجو ألكانتارا (لاعب ليفربول الحالي) وروبرت ليفاندوفيسكي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: ألفونسو ديفيز - فيرجيل فان دايك - سيريجو رامس - جواو كيميتش.

خط الوسط: كيفين دي بروين - تياجو ألكانتارا - ليونيل .

خط الهجوم: - دا سيلفا - روبرت ليفاندوفيسكي.

جدير بالذكر أن بايرن ميونيخ توّج بلقب على حساب باريس سان جيرمان بعد الفوز بنتيجة (2-1).

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محمد يوسف

محمد يوسف

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