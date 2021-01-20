الدحيل: قرعة مونديال الأندية متكافئة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال عدنان العلي، المدير التنفيذي في نادي الدحيل القطري، إن قرعة بطولة كأس العالم للأندية والتي أوقعت فريقه أمام الأهلي، جاءت متكافئة، مضيفًا أنه تم تقوية الصفوف بعناصر جيدة.

وشدد العلي من خلال تصريحات للموقع الرسمي للدخيل أن الاستعدادات لبطولة العالم للأندية ستكون مختلفة عن باقي البطولات، مضيفا أنه سيكون هناك مباراة في كأس الأمير أمام الأهلي والتي ستكون كمرحلة تحضيرية لمواجهة الأهلي.

وأضاف العلي: "قمنا بضم عدد من اللاعبين لتقوية الصفوف ومن بينهم المحترفين علي كريمي وميشيل اولونغا وهما إضافة هامة للفريق الذي يستعد لتمثيل الدولة في هذه البطولة الهامة."

وأكمل: "بعد إنسحاب الفريق النيوزلندي ووصولنا للمرحلة الثانية من البطولة قررنا دخول الفريق في معسكر مغلق بدءاً من يوم 28 يناير وهي فترة جيدة لتهيئة اللاعبين قبل مواجهة الأهلي في 4 فبراير ونثق في قدرة الجهاز الفني على تحضير اللاعبين فنياً وبدنياً لهذه المواجهة."

وركز العلي أن الدخيل يسعى للظهر بشكل جيد ومشرف في هذه البطولة، مضيفًا أنه في حال تخطي الأهلي فإن الفريق سيكون على موعد مع بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا وهي مباراة صعبة على حد وصف المسؤول القطري.

واختتم العلي تصريحاته بالقول: "نادي السد استضاف النسخة الماضية من البطولة وهذه ستكون النسخة الاخيرة التي تستضيفها قطر وبالتأكيد نتمنى أن تكون مشاركتنا أيجابية فيها وأن نحقق أهدافنا من المشاركة فيها وأن نظهر فيها بالشكل المطلوب."