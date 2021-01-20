خاص.. الأهلي يعلن الحصول على مقابل إعارة بادجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

كشف مصدر مسئول بالنادي الأهلي، أن النادي الأحمر حصل على قيمة إعارة المهاجم السنغالي أليو بادجي بعد رحيله لصفوف أنقرة جوجو التركي في الفترة الماضية.

وأفاد المصدر - الذي رفض الكشف عن اسمه - في تصريحات عبر "الخليج 365"، أن النادي الأهلي حصل على المقابل المادي المتفق عليه مع نادي أنقرة جوجو بعد إعارة بادجي.

وكان مسئولو النادي الأهلي رفضوا إرسال البطاقة الدولية الخاصة ببادجي بعد إعارته للفريق التركي إلا بعد الحصول على المقابل المادي الخاص بالإعارة.

وانتقل بادجي إلى صفوف الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية لعام 2020 قادمًا من رابيد فيينا النمساوي في صفقة قدرت بـ2 مليون يورو.

وجاء رحيل بادجي عن الأهلي بطلب من المدرب بيتسو موسيماني والذي فضّل خروج اللاعب مقابل التعاقد مع والتر بواليا القادم من صفوف الجونة مؤخرًا.