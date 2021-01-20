مصدر لمصراوي: الأهلي سيدفع 40% فقط من قيمة عقد جيرالدو.. وبالتقسيط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:

أكد مصدر مقرب من الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الأهلي السابق، أنه سيحصل على ما يقارب 40% فقط من القيمة المالية المتبقية لعقده مع القلعة الحمراء.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن المبلغ الذي سيحصل عليه جيرالدو سيتم تقسيطه على ثلاث سنوات.

وكان النادي الأهلي قد أعلن رسميًا فسخ تعاقده مع جيرالدو بناء على الاتفاق والتراضي بين الطرفين.

وقال المصدر: "اللاعب سيحصل على ما يقارب 40% فقط من القيمة المالية للفترة المتبقية في تعاقده مع الأهلي، أي أنه سيحصل على باقي قيمة عقده عن العام الجاري، وجزء من قيمة العام المقبل".

واختتم: "اللاعب كان يتبقى في تعاقده مع الأهلي عامين ونصف العام، ولكنه لن يحصل على مبلغ القيمة كاملًا حسب الاتفاق، وسيتم تقسيط المبلغ على ثلاث سنوات".