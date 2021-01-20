مارك فوتا: اتفاق الإسماعيلي معي "كذبة".. وإدارته لم تحترمني في التفاوض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد مارك فوتا المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي، أن إدارة الدراويش الحالية لم تظهر احترامًا له خلال المفاوضات الأخيرة بينهما للعودة لتولي مهمة تدريب الفريق.

وأشار فوتا في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أنه لم يجد الاحترام في المقابل المادي المعروض عليه، أو في الحرية الممنوحة له لاختيار الجهاز المعاون.

وقال فوتا: "لم أتفق مع إدارة الإسماعيلي على أي شيء، المفاوضات كان بها حالة من عدم الاحترام لي، سواء ماديًا أو في اختيار جهازي المعاون لم يكن لي حرية بها".

وأضاف: "لم يحدث ما تحدثت عنه إدارة الإسماعيلي عن وجود اتفاق معي، ويبدو إنها كذبة جديدة، كنت متواجدًا منذ فترة بالفعل ولكن لم يحدث توقيع أو اتفاق أو أي شيء".

وأكمل: "أتابع الإسماعيلي دومًا وشاهدت مباراة الفريق ضد الرجاء في البطولة العربية، أنا أحب الفريق بالتأكيد، ولكن عليهم احترام مارك فوتا فأنا لست صغيرًا أو مجرد مدرب ولدي سيرة ذاتية جيدة".

واختتم: "إذا كان هناك نية للتعاقد مع الإسماعيلي فلدي شرطين للعودة، أولهما هو التقدير المادي، والثاني هو اختيار الجهاز الفني لي بالكامل".