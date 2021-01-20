سوق الانتقالات: بعد هروب يوفيتش من دكة زيدان.. نجم آخر يطلب الخروج من ريال مدريد

لم يحصل نجم وسط ريال مدريد الإسباني، مارتن أوديجارد على فرصة المشاركة بانتظام مع الملكي، منذ عودته للفريق في الصيف الماضي.

وأمضى أوديجارد (22 عامًا) المواسم القليلة الماضية، معارًا إلى “هيرينفين” و”فيتيسه آرنهم” الهولنديين، قبل أن يعار إلى ريال سوسيداد الإسباني الموسم المنصرم 2019/20.

وقرر ريال مدريد استعادة أوديجارد، في ظل عدم تحركه لإبرام صفقات جديدة خلال سوق الانتقالات الصيفية المنصرم، وذلك بعد تألق النجم النرويجي مع ريال سوسيداد طوال الموسم الماضي 2019/20.

وكان من المفترض أن يستمر أوديجارد في إعارته مع ريال سوسيداد لمدة موسمين، ولكن ريال مدريد قرر قطع إعارته بطلب من المدير الفني الفرنسي، زين الدين زيدان.

ووافق أوديجارد على العودة من جديد إلى ريال مدريد، بعد أن وعده النادي بالحصول على دور أكبر ومهم خلال الموسم الحالي، حيث كان من المتوقع أن يعول زيدان بشكل أكبر على النرويجي الشاب.

لكن ما حدث مع الدولي النرويجي خلال الموسم الجاري، يختلف تمامًا عما وعده به ريال مدريد في الصيف الماضي، وهو ما أصابه بحالة من الإحباط مؤخرًا بسبب وضعه الفريق.

ووفقًا لصحيفة الماركا الإسبانية، والمقربة من نادي ريال مدريد، فإن أوديجارد سئم من معاملة زيدان، الذي استبعده من مواجهة “ديبورتيفو ألكويانو” المقرر لها مساء اليوم الأربعاء، في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

وأفادت الصحيفة الإسبانية، بأن اللاعب البالغ من العمر ـ22 عامًا، طلب من مسؤولي ريال مدريد السماح له بالخروج مجددًا لأحد الفرق على سبيل الإعارة، نظرًا لقلة مشاركاته تحت قيادة زيدان.

حيث لا يشعر أوديجارد بالسعادة داخل ريال مدريد، نظرًا لمشاركته هذا الموسم لمدة 367 دقيقة فقط، مما يجعله بحاجة للبحث عن وجهة جديدة تضمن له فرصة اللعب بانتظام.

ولا يعد أوديجارد اللاعب الوحيد، الذي يريد الهروب من تهميش مدربه زيدان، حيث سبقه قبل بضعة أيام المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، الذي أعير إلى آينتراخت فرانكفورت الألماني حتى نهاية الموسم.

وسرعان ما أثبت يوفيتش خطأ زيدان بعدم الاعتماد عليه طيلة عام ونصف، إذ نجح في تسجيل هدفين في أقل من نصف ساعة أمام شالكه في ظهوره الأول مع فرانكفورت في الدوري الألماني، معادلًا بذلك سجله التهديفي مع ريال مدريد منذ وصوله في صيف 2019.