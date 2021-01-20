بث مباشر | مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي ووادي دجلة في الدوري المصري We

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “المصري البورسعيدي ووادي دجلة” في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 20-1-2021 ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

ينقل بث المباشر مباراة “المصري البورسعيدي ووادي دجلة” على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “حاتم بطيشة”.

وتقام مباراة المصري البورسعيدي ووادي دجلة على ملعب برج العرب، بإدارة من الحكم المصري “محمد الصباحي”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية.

يتواجد المصري البورسعيدي في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن “سيراميكا كليوباترا” الذي انتصر على “طلائع الجيش” لحساب الجولة الحالية، وبفارق نقطتين عن “بيراميدز” الذي يمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل، يقبع وادي دجلة في أولى مراكز منطقة الهبوط برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن منطقة الأمان التي يتواجد فيها “الإسماعيلي”.

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المصري 0-1 وادي دجلة

????️ملعب برج العرب

????الدوري المصري (الجولة 8)

جارية الآن

تشكيلة وادي دجلة الأساسية: محمد عبدالمنصف – محمود مرعي – إيسحاكو يعقوبو – خالد رضا – عمرو صالح – أحمد مجدي – أحمد سعيد – جورجينيو إنتيما – أمير عادل – كريم الدبيس – دييجو كالديرون.

تشكيلة المصري البورسعيدي الأساسية: أحمد مسعود – أحمد شديد قناوي – أحمد حامد شوشة – عمرو موسى – كريم العراقي – فريد شوقي – سعيدو سيمبوري – عمر كمال – محمد عنتر – أحمد رفعت – أوستين أموتو.

تفاصيل المباراة

الدقيقة (4): ⚽ جول – إيسحاكو يعقوبو – وادي دجلة.

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