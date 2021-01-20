السوق السعودي | أوسو يعلم الاهلي الدرس..والإدارة تخضع لفلادان ميلويفيتش!

خضعت إدارة النادي الاهلي السعودي لرأي المدير الفني للفريق “فلادان ميلويفيتش” في قضية اللاعب الغاني “صامويل أوسو” وبدأت في التحضير لاتخاذ قرار حاسم خلال ما تبقى من أيام سوق الانتقالات الشتوي الحالي.

وكشفت تقارير صحفية سعودية أن مدرب أهلي جدة، فلادان ميلويفيتش، أخبر الإدارة بعدم رغبته في استمرار صامويل أوسو مع الفريق لأكثر من ذلك، والذهاب نحو التخلص منه خلال سوق الانتقالات الشتوية أو الصيفية على أبعد تقدير، حيث لم يقدم الجناح الغاني تلك الإضافة المرجوة منه بعد حضوره من فريق الفيحاء على سبيل الإعارة بداية الموسم الحالي.

وأوضحت مصادر صحيفة الرياضية السعودية أن فلادان ميلويفيتش فُرض عليه صامويل أوسو منذ البداية، حيث رفض التعاقد معه، لكن إدارة النادي هي مَن أرغمته على تقبله وأبرمت الصفقة.

وأشار نفس المصدر إلى أن إدارة الاهلي ستحاول التوقيع مع لاعب أجنبي جديد، وفي حال فشل ذلك، ستكون الإدارة مجبرة على إبقاء أوسو حتى نهاية الموسم الجاري 2021/2020.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن الاهلي مهتم بالتوقيع مع الأرجنتيني ادواردو سالفيو جناح بوكا جونيورز لتدعيم خط هجوم الفريق الجداوي.

ويتواجد حاليا في قائمة أجانب الاهلي كل من “صامويل أوسو، إلفيس ساريتش، عمر السومة، ماركو مارين، لوكاس ليما، فيجسا، ألكسندر ميتريتا، إدريس فتوحي”.