سوق الانتقالات | ميلان يضم عجوز آخر لهجومه إلى جانب إبراهيموفيتش

حرصت إدارة نادي ميلان على ضم عجوز آخر إلى خط هجوم الفريق إلى جانب اسطورة السويد زلاتان إبراهيموفيتش، بالتعاقد مع المهاجم الدولي الكرواتي “ماريو ماندزوكيتش” البعيد عن كرة القدم الاحترافية منذ يناير 2020 عندما انتقل إلى الدحيل القطري من يوفنتوس.

وجُمد ماريو مانزوكيتش على دكة بدلاء يوفنتوس في النصف الأول من الموسم الماضي 2020/2019 لعدم اقتناع المدرب الإيطالي “ماوريتسيو ساري” بإمكانياته، ما دفعه نحو فسخ العقد بالتراضي والانتقال إلى قطر في صفقة مجانية.

لكن الدحيل لم يتحمل ضغط الراتب السنوي لنجم كرواتيا في كأس العالم 2018 وأضطر لفسخ العقد وتسريح اللاعب في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وظل اللاعب دون فريق على مدار الـ 4 أشهر الماضية، ورشح للانتقال إلى مانشستر يونايتد في بعض الفترات، حتى أعلن نادي إيه سي ميلان الإيطالي، تعاقده الرسمي مع صاحب الـ 34 عامًا في صفقة انتقال حر، حتى نهاية الموسم الجاري، مع إمكانية التمديد لموسم آخر، حال ترك بصمة واضحة مع إبراهيموفيتش في النصف الثاني من موسم 2021/2020، لا سيما في صراع التتويج بلقب الدوري الايطالي أمام انتر ميلان وروما ويوفنتوس.

تفاصيل عقد ماندزوكيتش مع ميلان

تقرر أن يحصل ماندزوكيتش – لاعب أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ السابق – خلال الستة أشهر القادنة على راتب يصل لـ 1.5 مليون يورو إلى جانب بعض المكافآت، بالإضافة إلى خيار التمديد حتى يونيو 2022 إذا تمكن الميلان من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في نهاية الموسم.

وقالت إدارة ميلان في بيان رسمي: “يسرنا في ميلان إعلان التوقيع مع ماريو ماندزوكيتش حتى نهاية الموسم الجاري. اتفق النادي والمهاجم على خيار تمديد العقد للموسم التالي 2022/2021”.

وسيحمل ماندزوكيتش الذي لعب 89 مباراة دولية مع منتخب كرواتيا وسجل 33 هدفاً، القميص التاريخي في ميلان (رقم 9) الذي سبق وحمله الاسطورة الهولندية الخالدة “ماركو فان باستن” وقاد به النادي للتتويج بلقبين متتاليين لدوري ابطال اوروبا تحت قيادة آريجو ساكي.

آخر ظهور لماندزوكيتش في الدوري الايطالي

رحل ماندزوكيتش عن يوفنتوس في يناير 2020، حيث سجل 44 هدفًا وقدم 17 تمريرة حاسمة في 162 مباراة بجميع المسابقات مع البيانكونيري.

ويرجع آخر ظهور له في الدوري الايطالي لتاريخ 19 مايو 2019، عندما سجل هدفًا في تعادل يوفنتوس مع اتلانتا في الجولة 37 على ملعب آليانز في تورينو.

وفاز ماندزوكيتش خلال مسيرته مع يوفنتوس؛ بلقب الدوري الإيطالي أربع مرات، ثلاثة ألقاب كأس إيطاليا، وكأس السوبر الإيطالي مرة واحدة.

كما حقق الثلاثية في موسم 2012/13، عندما كان لاعبًا في صفوف بايرن ميونخ الألماني؛ دوري أبطال أوروبا، الدوري الألماني، وكأس ألمانيا.

على الصعيد الدولي قاد ماندزوكيتش منتخب بلاده كرواتيا لنهائي مونديال 2018 في إنجاز تاريخي؛ حيث سجل هدف الفوز 2-1 على إنجلترا في نصف النهائي، وهدف بلاده الثاني بالنهائي في الخسارة 2-4 أمام فرنسا، وقبلها هدف في مرمى الدنمارك في ثمن النهائي.

كان النجم الكرواتي عازمًا للغاية على العودة إلى إيطاليا، بعد إنهاء عقده مع نادي الدحيل القطري في يوليو الماضي، ويقال إنه رفض بعض العروض من أندية تركية قبل عدة أسابيع.

وكانت آخر مباراة شارك بها ماندزوكيتش في مارس 2020 مع فريق الدحيل القطري قبل أن يفسخ عقده بالتراضي.

بالنسبة لمشجعي ميلان، سيكون من المثير رؤية ما إذا كان اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا، وزلاتان إبراهيموفيتش البالغ من العمر 39 عامًا، قادرين بالفعل على إعادة الروسونيري للتتويج بلقب الدوري الإيطالي، بعد غياب عشر سنوات.