الامارات | منتخب الجودو يعسكر في تل أبيب الأسبوع المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجودو يعسكر في تل أبيب الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتجه منتخب الجودو إلى تل أبيب بإسرائيل الأسبوع المقبل، حيث سيقيم معسكرا تدريبيا هناك تحضيرا للمشاركة في بطولة (غراند سلام تل أبيب)، التي تقام من 18 إلى 20 فبراير المقبل. وسيقيم المنتخب معسكرا مشتركا مع المنتخب الإسرائيلي، حيث يأتي تنظيمه تلبية لدعوة من الاتحاد الإسرائيلي، في إطار علاقات التعاون القائمة بين الطرفين.

واطمأن رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو محمد بن ثعلوب الدرعي على استعدادات المنتخب وترتيباته قبل السفر، وحث اللاعبين على ضرورة تحقيق أقصى استفادة من المعسكر والبطولة التي ستشارك فيها العديد من المدارس القوية. ويأتي المعسكر ثم البطولة ضمن برنامج إعداد منتخبنا للمشاركات الرسمية المقبلة وعلى رأسها أولمبياد طوكيو التي ضمن منتخبنا التأهل لها، وتعد الأولوية الأولى في كافة المشاركات الخارجية.

ومن المنتظر أن يمثل المنتخب في دورة تل أبيب جراند سلام اللاعب فيكتور سكرتوف الفائز بالميدالية البرونزية في وزن 73 كجم بدورة الألعاب الآسيوية الماضية التي أقيمت في جاكرتا، واللاعب إيفان الذي يشارك لأول مرة في البطولة بوزن 100 كجم.

ويتضمن برنامج إعداد المنتخب أيضا المشاركة على بطولة غراند بري انطاليا التركية المقررة في أول ابريل 2021، وبطولة غراند سلام طشقند في أوزبكستان في الخامس من مايو المقبل، ثم بطولة غراند سلام باريس في الثامن من مايو 2021، وتعقبها بطولة العالم للجودو في بودابست من 8 – 13 يونيو، قبل التوجه إلى دورة طوكيو.

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