الامارات | الهلال السعودي يجدد عقد نجم الفريق براتب سنوي 10 ملايين ريال

شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السعودي يجدد عقد نجم الفريق براتب سنوي 10 ملايين ريال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الهلال السعودي في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء تمديد عقد سلمان الفرج لاعب الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2025.

ونشر الهلال عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" صور لتوقيع العقود وأعلن عن التمديد قائلا :"أنهت إدارة النادي برئاسة الأستاذ فهد بن سعد بن نافل إجراءات تمديد عقد القائد سلمان الفرج."

وأضاف :"يمتد عقد الفرج مع فريق الهلال الأول لكرة القدم حتى عام 2025... تمت مراسم التوقيع مساء الثلاثاء في مبنى الأمير عبد الله بن ناصر الإداري بمقر النادي."

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم الأربعاء أن مصادر كشفت لها أنه جرى تمديد التعاقد مع الفرج /31 عاما/ لمدة أربعة أعوام مقابل عشرة ملايين ريال في العام الواحد.

وأشارت إلى أنه بالتجديد مع قائد الفريق، أنهت الإدارة الهلالية حالة من الترقب والانتظار سادت الجماهير الهلالية بسبب دخول نادي النصر طرفا لكسب خدمات اللاعب.

وأضافت أن الفرج بات صاحب العقد الأعلى في تاريخ الكرة السعودية، بعد أن قبل بعرض إدارة النادي الأخير، والبالغ 10 ملايين ريال، وقبلها حسم مسيرو النادي التجديد لياسر الشهراني ظهير الفريق.

ودخل الفرج فترة الـ6 أشهر الأخيرة من عقده في أواخر ديسمبر الماضي، وتلقى عرضا رسميا من نادي النصر عبر أحد الوسطاء، بمبلغ يفوق العرض المقدم له من إدارة ناديه، إلا أنه فضل البقاء مدافعا عن القميص الأزرق، حسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية".

وكان الفرج وقع على آخر عقد سابق له مع الهلال في عام 2017، وذلك لمدة أربعة مواسم.



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