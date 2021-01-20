شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكونغو لليد يزور أهرامات الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نظمت لجنة الإقامة والإعاشة رحلة سياحية لفريق الكونجو اليوم لزيارة الأهرام والتقاط الصور التذكارية في منطقة أهرام الجيزة.

وقد أبدى الوفد المرافق عن مدى سعادته وانبهاره بالحضارة المصرية ووجهت الشكر للجنه المتطوع على حسن الاستقبال والضيافة وكذلك أكد على تقديره العميق للدولة المصرية لاتخاذها إجراءات احترازية على أعلى مستوى وأكد افتخاره الشخصي بمصر كونها دولة أفريقية