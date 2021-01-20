شكرا لقرائتكم خبر عن ليستر سيتي × تشيلسي: «رودجيرز» يفك العقدة و«لامبارد» يواجه الإقالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل ليستر سيتي انطلاقته المثالية في البريميرليج 20/21، وحقق الفريق انتصارًا كبيرًا على ملعبه بنتيجة 2-0 على حساب فريق تشيلسي في مباراة مؤجلة من الجولة 19 من المسابقة.

وتقدم أصحاب الأرض مبكرًا بعد 6 دقائق عن طريق لاعب الوسط النيجيري ويلفريد نديدي، ثم ضاعف لاعب الوسط الإنجليزي جيمس ماديسون تقدم فريقه بهدف ثان قبل 4 دقائق من نهاية النصف الأول من المباراة.

وأهدر الثعالب فرصتين محققتين في الشوط الثاني لزيادة غلتهم التهديفية، في حين كان الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل سدًا منيعًا امام محاولات الضيوف للعودة في النتيجة، لتنتهي المباراة بفوز مستحق لأصحاب الأرض

رجل المباراة:

الجناح الأيمن الإنجليزي مارك ألبرايتون قدم مباراة كبيرة ضد البلوز، فصنع الهدف الثاني لفريقه، ونجح في صناعة 3 فرص تهديفية، جميعهم فرص محققة للتسجيل.

هل تعلم أن:

- براندن رودجيرز، مدرب ليستر سيتي، هزم جميع الفرق ال34 التي واجهها خلال مسيرته كمدرب في البريميرليج، بعد ان تمكن بالأمس من تحقيق الفوز على تشيلسي في الدوري للمرة الأولى بعد 11 مواجهة سابقة دون نجاح (خسر 7 وتعادل 4).

- ليستر سيتي فاز بـ 30 مباراة من أصل 35 مباراة في البريميرليج أفتتح فيها الفريق التسجيل، تحت قيادة المدرب رودجيرز (1 تعادل، 4 خسارة).

- تشيلسي بلا أي فوز امام اصحاب المراكز الـ8 الاولى في جدول الترتيب الحالي.

- فقط ليفربول (161) ومانشستر سيتي (143) حققا عدد نقاط أعلى من ليستر سيتي (117) في البريميرليج منذ تولي براندن رودجيرز قيادة الثعالب في فبراير 2019.

- أخر مرة حدثت فيها إقالة لمدرب من تشيلسي في منتصف الموسم كانت في ديسمبر 2015 عندما خسر جوزيه مورينيو امام ليستر سيتي على ملعب كينج باور ستاديوم (معقل الثعالب)، فهل يعيد التاريخ نفسه في يناير 2021 مع فرانك لامبارد؟

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة؟

صعد ليستر بشكل مؤقت إلى قمة ترتيب البريميرليج بعد تحقيق فوزه الثالث على التوالي، ليرتفع رصيد الفريق إلى 38 نقطة بفارق نقطة عن أقرب ملاحقيه (مانشستر يونايتد) مع لعبه مباراة أزيد.

الخسارة جمدت رصيد تشيلسي عند 29 نقطة في المركز الثامن، بفارق 5 نقاط كاملة عن المركز الرابع (ليفربول) مع لعبه مباراة أزيد.

فرانك لامبارد في مأزق كبير بعد تحقيق تشيلسي لإنتصارين فقط من بين أخر 8 مباريات في الدوري (تعادل 1 وخسر 5).

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- بإستبعاد موسم 2015/2016 الكارثي للنادي، 29 نقطة بعد أول 19 مباراة من موسم في البريميرليج هو اسوأ رصيد نقاط لتشيلسي في المسابقة منذ موسم 2000/2001 (26).

- ليستر سيتي حققوا الفوز في آخر 22 مباراة بريمييرليج تفوقوا فيها تهديفيًا على خصمهم بفارق هدفَين أو أكثر في شوط اللقاء الأول.

- جيمس ماديسون سجل في 3 مباريات بريمييرليج متتالية للمرة الأولى في مسيرته.

- تشيلسي حافظوا على نظافة شباكهم في فقط 17% من مباريات البريمييرليج خارج ملعبهم تحت قيادة فرانك لامبارد (5/29)، من ضمن المدربين الذي أشرفوا على قيادة الفريق في على الأقل 10 مباريات خارج ملعب الفريق في مختلف المسابقات هذا يعتبر السجل الأقل لأي مدرب سابق لتشيلسي.