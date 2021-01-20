شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان..معشوق الاهلاوية الذى يعانده الحظ وتهزمه "عين الحسود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت إصابة وليد سليمان نجم الأهلي وغيابه عن رحلة فريقه إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، ذكريات غياب الحاوى عن نهائى القرن الشهير أمام الزمالك والذى توج المارد الاحمر من خلاله بطلا لقارة أفريقيا وكذلك نهائى كأس مصر أمام الطلائع الذى فاز به الاهلى بركلات الترجيح وغاب وليد سليمان عن المباراتين الحاسمتين بفعل إصابته بفيروس كورونا بعد أن تخلى عنه الحظ ليخطف منه لحظات الاحتفال بأغلى البطولات مع زملاؤه فى أرض الملعب الذين تفرغوا لمحادثه هاتفياً فى مراسم التتويج لمشاركتهم لحظات التتويج وهو يرقد بالمستشفى فى عزل صحى.

وليد سليمان هزمته عين الحسود بعدما تلقى صدمة الغياب عن المونديال الذى يتهافت اللاعبين على المشاركة فيه بعد سنوات طويلة من الغياب بعدما غرد أحلى الألحان فى مباريات المارد الأحمر بالفترة الأخيرة، ليكون أكثر لاعب بديل تسجيلا للأهداف فى الدورى المصرى منذ بداية الموسم الماضى وحتى الآن، حيث سجل ثمانية أهداف من مقاعد البدلاء بعد هدفيه فى شباك الإنتاج الحربى.

لعب وليد سليمان مع الأهلى 283 مباراة فى كل البطولات، سجل 72 هدفا وصنع 38 هدفا، وشارك الحاوى فى الدورى فقط فى 166 مباراة، سجل 44 هدفا وصنع 23 هدفا.

وكانت أهداف الحاوى ولمساته حاسمة في العديد من البطولات التي توج بها الأحمر، ويتذكر له الجمهور الأهلاوي هدفه الثاني والذي منح الفريق الأحمر لقب دورى أبطال أفريقيا عام 2012 على حساب الترجى، بالإضافة إلى مساهمته فى التتويج بالكونفدرالية عام 2014 بعرضية رائعة على رأس عماد متعب، وكذلك أحرز سليمان هدفاً غالياً لكل جماهير الأهلى فى مرمى الزمالك خلال لقاء الفريقين فى إطار منافسات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وليد سليمان قام بتجديد عقده مع النادى الأهلى لمدة موسمين، خلال شهر مارس الماضى، حيث كان عقده سينتهى بنهاية الموسم الحالى.

دائما ما يضع وليد سليمان الجماهير فى الاعتبار، فهو يذكر دائما الجمهور فى أغلب حديثه ويتحدث بمزيد من الفخر والانتماء عن القلعة الحمراء قائلا "كنت أحارب للانتقال إلى الأهلى، وأمنية حياتى الاعتزال فى صفوف النادى العريق، سأكون فخورا بالقول إننى اعتزلت فى صفوف الأهلى".

وأكمل "النادى الأهلى كبير وأى شخص يتمنى السير من أمام سور النادى، سأفعل كل شىء لنتوج بدورى أبطال أفريقيا".